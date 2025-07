Da Schlein a Conte le opposizioni chiedono che l’Italia riconosca lo Stato della Palestina

L’annuncio dato dal presidente Emmanuel Macron, secondo cui la Francia « riconoscerĂ lo Stato della Palestina », ha scosso l’Europa e gran parte del mondo. La decisione del capo di Stato francese sarĂ ufficializzata a settembre all’Onu, all’Assemblea Generale a New York. Le parole di Macron hanno fatto breccia anche in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato alla cautela e spiegato che «il riconoscimento del nuovo stato palestinese deve avvenire in contemporanea con il riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele». Per le opposizioni italiane, però, bisogna seguire la strada che punta a tracciare la Francia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Da Schlein a Conte, le opposizioni chiedono che l’Italia riconosca lo Stato della Palestina

Dopo l'annuncio di Macron, l'appello di Pd, M5S, Avs e +Europa alla premier: "È un passo necessario per ricostruire il percorso di pace in Medio Oriente"