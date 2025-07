Da Rimini nuove frecciate al Ridolfi botta e risposta fra Lega e FdI

Si riaccende il dibattito sul Ridolfi, a causa delle dichiarazioni rilasciate in consiglio comunale a Rimini dal consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina, secondo cui, alla luce dei numeri sui passeggeri, l’ aeroporto di Forlì "non esiste e non ha senso di esistere". Di qui ieri la reazione della Lega forlivese. "L’aeroporto di Forlì è e sarà sempre più infrastruttura fondamentale per la Romagna", afferma in una nota Albert Bentivogli, segretario comunale e capogruppo della Lega a Forlì, che attacca poi la visione "opportunistica" di chi, a suo dire, punta a privilegiare Rimini: "Di qui, la considerazione di Rufo Spina che sia sbagliato concedere finanziamenti regionali per tenere in vita l’aeroporto forlivese, a suo avviso, in pratica morto e decotto, invece di indirizzarli tutti allo scalo riminese che, pur segnando una consistente diminuzione di passeggeri, deve essere rilanciato per rafforzare l’economia locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Rimini nuove frecciate al Ridolfi, botta e risposta fra Lega e FdI

