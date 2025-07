Da Lucca come Toni alla delusione Vlahovic | Di Canio descrive gli attaccanti della Serie A

Da Lautaro a Leao passando per Pio Esposito e Lucca. Paolo Di Canio, durante la Bobo Summer Cup ha parlato di tutti gli attaccanti più decisivi della Serie A. Poi a un certo punto viene interrotto da un ospite a sorpresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Lucca "come Toni" alla "delusione" Vlahovic: Di Canio descrive gli attaccanti della Serie A

In questa notizia si parla di: lucca - canio - attaccanti - serie

Da Lucca come Toni alla delusione Vlahovic: Di Canio descrive gli attaccanti della Serie A; Gigi De Canio: Napoli già competitivo. Lucca? Meglio Nunez per l'attacco; Napoli | Lucca Nunez o Kean? Spunta una quarta via nel nostro campionato.

Lucca al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Napoli - Ecco i suoi numeri nelle competizioni principali e la sua quotazione al Fantacampionato Gazzetta ... Si legge su gazzetta.it

Lucca al Napoli? De Canio: "E' un altro l'attaccante che prenderei" - L'ex allenatore di Napoli e Udinese, Luigi De Canio, ha parlato del mercato che sta conducendo la società azzurra coadiuvata da Antonio Conte. Lo riporta msn.com