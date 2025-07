Da Foggia Vendola pungola Decaro | Non possiamo vivere con l’essere o non essere candidato

Da Foggia, il presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola esorta Antonio Decaro a uscire dalla condizione “amletica”: “Non è che possiamo vivere con l’essere o non essere candidato, quindi speriamo che sciolga la riserva”. In una Puglia in cui oggi c’è “un orgoglio identitario che fa la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Da Foggia Vendola pungola Decaro: “Non possiamo vivere con l’essere o non essere candidato”; Il centrodestra “decide ancora di non decidere” per il candidato governatore; Mai avuto tutori in politica. Decaro si smarca da Emiliano e Vendola.

Emiliano, Decaro, Vendola la partita a scacchi nella Puglia dei tre papi - Nel Partito Democratico pugliese non si fronteggiano «duellanti», ma interpreti diversi della stessa egemonia. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Vendola replica a Emiliano: «No a contese tra ex e a ipoteche su ... - Vendola, a colloquio con Quotidiano, è perentorio: «Mi spiace, ma la prossima campagna elettorale non sarà una contesa rusticana tra due ex governatori», e il riferimento sembra essere pure ... Da quotidianodipuglia.it