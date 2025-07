Da flagello a business la pesca a Goro rinasce col granchio blu

Da flagello a salvezza. A Goro, il granchio blu non fa più paura: oggi si pesca, si lavora. e si esporta. Stati Uniti, Messico, Corea: l'incubo delle vongole nostrane e dei pescatori potrebbe ora diventare una risorsa globale. Nel cuore del Delta del Po, il consorzio Copego ha ribaltato a suo favore la crisi dei molluschi. Cinquanta donne, rimaste senza lavoro, oggi affollano il reparto di lavorazione del temibile granchio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Da flagello a business, la pesca a Goro rinasce col granchio blu

In questa notizia si parla di: granchio - flagello - pesca - goro

