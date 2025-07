Da Dimaro, due top del Napoli non sono al meglio della condizione: da valutare la loro posizione in vista del match contro il Catanzaro. Continua la preparazione atletica in quel di Dimaro con gli azzurri che stanno dando il meglio per tornare al 100% in vista dell’imminente e dispendiosa stagione. I partenopei dovranno affrontare ben 4 competizioni e da campioni in carica avranno l’obbligo di fare risultati un po’ in tutte. Intanto, però, in vista dell’amichevole di domani pomeriggio contro il Catanzaro, due azzurri rischiano il forfait. McTominay e Lukaku non al meglio, le ultime sulle loro condizioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Da Dimaro, due top non al meglio: tifosi preoccupati, le ultime