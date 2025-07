Cub Trasporti proclama un nuovo sciopero per i lavoratori Amts

I lavoratori dell’Amts di Catania, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, il bike e car sharing e la sosta tariffata, incroceranno le braccia domani, venerdì 26 luglio, per tre ore: dalle 21 alle 24. Contemporaneamente, da oggi 25 luglio prende avvio uno sciopero dello straordinario. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

