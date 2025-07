Crollo nel cimitero di Camogli nessun responsabile | Non ci fu pericolo per le persone

Il cedimento della falesia il 22 febbraio 2021 fece precipitare in mare 415 bare e non tutti i resti sono stati recuperati. La Procura chiede di prosciogliere i 5 indagati, fra i quali tre ex sindaci del comune del levante genovese. Proseguono invece le cause civili. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Crollo nel cimitero di Camogli, nessun responsabile: “Non ci fu pericolo per le persone”

Crollo nel cimitero di Camogli, nessun responsabile. Il pm chiede l’archiviazione: “Non ci fu pericolo per le persone” - Il cedimento della falesia il 22 febbraio 2021 fece precipitare in mare 415 bare e non tutti i resti sono stati recuperati.

