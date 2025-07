Crollano i prezzi al chilo | allarme per le angurie abbandonate nei campi

Lunghe distese di angurie lasciate a ingiallire sotto il solleone: con i prezzi al chilogrammo che sono crollati fino a 9 o 10 centesimi, agli agricoltori non conviene nemmeno più raccogliere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Crollano i prezzi al chilo: allarme per le angurie abbandonate nei campi

Calano i prezzi di angurie, pesche e zucchine: pesa la sovrapproduzione su frutta e verdura - L’estate è entrata nel vivo, ma per i produttori ortofrutticoli italiani non è necessariamente una buona notizia.

Cocomero, come sono le nuove angurie: prezzi, gusto e semi - Il mercato delle angurie si è evoluto notevolmente negli ultimi decenni. Fino alla fine degli anni Novanta era composto esclusivamente da alcune varietà tradizionali piene di semi.

Crollo dei prezzi agricoli in Puglia: Coldiretti lancia l’allarme - Crollo dei prezzi per meloni gialli e angurie in Puglia: Coldiretti denuncia speculazioni e crisi agricola. pugliapress.org scrive