Crolla un' impalcatura mobile | morti tre operai

Crolla impalcatura mobile, morti tre operai. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9 e 30 di questa mattina in via Domenico Fontana a Napoli, quartiere Vomero. Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati in lavori di manutenzione ad una palazzina, quando è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: crolla - impalcatura - mobile - morti

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: crolla un'impalcatura, morti tre operai - Tragedia in un cantiere in via Domenico Fontana nella zona del Rione Alto a Napoli. A causa del crollo di una impalcatura sulla quale stavano lavorando, tre operai sono precipitati al suolo e sono.

Napoli, crolla impalcatura: morti tre operai caduti nel vuoto - Dramma questa mattina in via Domenico Fontana, nel quartiere Rione Alto di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita in un incidente sul lavoro.

Crolla impalcatura a Napoli, morti 3 operai al Vomero - (Adnkronos) – Tre operai sono morti oggi per il crollo di un’impalcatura mobile a Napoli. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9:30 di questa mattina in via Domenico Fontana, nel quartiere Vomero.

Crolla impalcatura a Napoli, morti 3 operai al Vomero; Crolla un'impalcatura mobile: morti tre operai; Crolla impalcatura, morti tre operai.

Crolla un'impalcatura mobile: morti tre operai - Il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9 e 30 di questa mattina in via Domenico Fontana a Napoli, quartiere Vomero. Riporta napolitoday.it

Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai - Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati in lavori di manutenzione ad una ... Scrive tg24.sky.it