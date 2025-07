Crolla un montacarichi morti tre operai a Napoli

- In aggiornamento - Tre operai sono morti a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina, poco dopo le 9.30, in via Domenico Fontana al civico 163, all'incrocio con via San Giacomo dei Capri, zona Vomero, a Napoli. I lavoratori sono caduti da un ponteggio a causa di un incidente a un montacarichi, mentre eseguivano alcuni lavori di ristrutturazione in un edificio di sei piani. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crolla un montacarichi, morti tre operai a Napoli

