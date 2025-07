Crolla tutto Tragedia spaventosa in Italia | tre operai morti così

Un gravissimo incidente sul lavoro si è consumato nella mattinata di oggi a Napoli, lasciando una scia di dolore e sgomento. Erano da poco passate le 9:30 quando un ponteggio mobile è improvvisamente crollato nel quartiere collinare del Vomero, in via Domenico Fontana. Le vittime sono tre operai, che si trovavano a diversi metri di altezza mentre erano impegnati in interventi di manutenzione su una palazzina residenziale. I lavoratori si trovavano a bordo di un montacarichi installato in facciata, all’altezza del sesto piano, quando la struttura ha ceduto di colpo. Secondo una prima ricostruzione, l’impalcatura mobile avrebbe ceduto improvvisamente per cause ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Crolla tutto”. Tragedia spaventosa in Italia: tre operai morti così

