Crolla cestello elevatore a Napoli chi sono le 3 vittime dell’incidente al Vomero

Cosa è successo nell’incidente al Vomero in cui hanno perso la vita tre operai?. Tre operai originari di Napoli e provincia sono morti questa mattina, venerdì 25 luglio, nel tragico crollo di un cestello elevatore in un cantiere di via Domenico Fontana, a poca distanza dall’incontro con via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero. Il drammatico incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 9:40. Le vittime sono Ciro Pierro (62 anni, Calvizzano), Luigi Romano (67 anni, Arzano) e Vincenzo Del Grosso (54 anni, Napoli ). Secondo una prima ricostruzione, il cestello sul quale stavano lavorando per la ristrutturazione di un tetto si è improvvisamente rovesciato da un’altezza di circa 20 metri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

