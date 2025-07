Cristian Totti cambia lavoro | cosa fa oggi il figlio di Francesco e Ilary

l’ingresso di cristian totti nella totti soccer school: un nuovo capitolo professionale. In un momento di transizione personale e professionale, Cristian Totti, figlio di uno dei piĂą grandi campioni italiani, ha deciso di intraprendere una nuova strada nel mondo del calcio. Dopo aver tentato la carriera da calciatore e aver militato in alcune squadre come l’Olbia, il giovane ha scelto di entrare a far parte dell’attivitĂ familiare legata all’ambito sportivo. Questa scelta rappresenta un passo importante per lui, segnando il passaggio dall’esperienza sul campo alla gestione e promozione del calcio giovanile attraverso la Totti Soccer School. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cristian Totti cambia lavoro: cosa fa oggi il figlio di Francesco e Ilary

In questa notizia si parla di: totti - cristian - figlio - cambia

Cristian Babalus assente al compleanno di Chanel Totti, tra i due sarebbe finita prima del party per i 18 anni - Cristian Babalus non ha partecipato al party organizzato per festeggiare i 18 anni di Chanel Totti. L’imprenditore si trovava a un altro evento mentre la (ex?) fidanzata spegneva le candeline insieme ad amici e familiari.

Chanel Totti e Cristian Babalus si sono lasciati, l’addio prima del party - Sarebbe già finita la storia d’amore fra Chanel Totti e Cristian Babalus. Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero lasciati, dicendosi addio poco prima del party di compleanno della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Cosa ha regalato Cristian Totti alla sorella Chanel per i 18 anni - Chanel Totti ha festeggiato i suoi 18 anni con una mega festa in un castello romano. Ad accoglierla nella location c'era il fratello Cristian, che proprio all'inizio della serata le ha consegnato il suo regalo: ecco di cosa si tratta.

Esclusiva Nuova avventura per Cristian #Totti, stavolta dietro la scrivania. Il figlio di Francesco entra a far parte della #TottiSoccerSchool, lavorerà a stretto contatto con il direttore generale Claudio D’Ulisse. Vai su X

Tobias Del Piero alla Sanremese ? Il figlio di Alex passa dall’Empoli Under 18 alla Serie D. Il 17enne Tobias farà la prima esperienza con i “grandi” in Liguria. Vai su Facebook

Tutto su Cristian, il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi che ha compiuto 19 anni; Francesco Totti difende il figlio Cristian bersagliato sui social: Da indegni parlare male di un 18enne; Chi è Cristian Totti: età , vita privata, fidanzata, quanto guadagna.

“Ha deciso così” Cristian Totti cambia lavoro, ecco cosa fa oggi il figlio di Francesco e Ilary - Cristian Totti, figlio di Francesco Totti, inizia una nuova carriera nella Totti Soccer School dopo aver interrotto la sua esperienza calcistica, entrando ufficialmente negli affari di famiglia ... bigodino.it scrive

Cristian Totti dice addio al calcio: quali sono i progetti del figlio di Ilary e Francesco? - Cristian, figlio di Totti, si prepara a un nuovo capitolo: quali sfide lo attendono dopo l'addio al calcio? Lo riporta notizie.it