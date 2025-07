Crisi Peg Perego scende in campo il ministero | Pronti a sostenere il rilancio

Arcore )Monza e Brianza), 25 luglio 2024  “Ritirate i licenziamenti ”. Così, ieri, il ministero delle Imprese ai vertici della Peg Perego, a Roma per trovare una via d’uscita alla crisi. Istituzioni a fianco dei lavoratori, 95 i posti a rischio su 244 dipendenti, e pronte a sostenere un piano industriale “di prospettiva”, diverso da quelli presentati finora “una minestra riscaldata fra riorganizzazione e marketing”, dicono i sindacati. Per la prima volta dopo mesi, i metalmeccanici vedono “aprirsi uno spiraglio nella vertenza”. “Servono innovazione di prodotto e di progetto – spiega A driana Geppert della Fiom-Cgil Brianza – una strada ribadita dal governo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

