Crema piste ciclabili | arrivano due finanziamenti dalla Regione Lombardia

Crema, 25 luglio 2025 - Dalla Regione Lombardia due finanziamenti per realizzare piste ciclabili nel cremasco, risorse che sono uscite nella fase di assestamento del bilancio regionale. Il primo è un contributo di 1.550.000 euro per realizzare il tratto cremasco della pista ciclabile che collegherà Crema a Lodi. La Regione Lombardia ha accolto un emendamento all’assestamento di bilancio regionale, ottenuto dai consiglieri regionali del Partito Democratico Matteo Piloni e Roberta Vallacchi. In particolare il tratto che viene cofinanziato dalla Regione collegherà Bagnolo a Ombriano. “Il tratto lodigiano, da Lodi a Crespiatica, è già stato realizzato – spiegano Piloni e Vallacchi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

