Creatore di deadpool svela il suo più grande rammarico in marvel dopo l’uscita recente

Rob Liefeld e il suo rapporto con i fumetti classici. Nel corso di un'intervista esclusiva durante il Comic-Con, Rob Liefeld ha condiviso alcune riflessioni sul proprio passato e sull'importanza dei fumetti storici. In particolare, ha espresso rammarico per non aver conservato adeguatamente una copia originale di Giant-Size X-Men #1. La sua esperienza personale si intreccia con la recente ripresa dell'industria del fumetto, guidata dal lancio diretto al consumatore di Youngblood #1, che ha generato un fatturato di oltre 500.000 dollari in vendite. Il tributo a Giant-Size X-Men #1. Il significato storico e personale.

