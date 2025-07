Covid vaccini hanno evitato più di 2,5 milioni di morti nel mondo | lo studio

(Adnkronos) – Tra il 2020 e il 2024 i vaccini anti-Covid hanno evitato due milioni e mezzo di morti nel mondo. Sono i numeri di uno studio, pubblicato su 'Jama Health Forum' e guidato da Stefania Boccia, docente di Igiene generale e applicata dell'universitĂ Cattolica, con il contributo di Angelo Maria Pezzullo, ricercatore in Igiene . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: covid - vaccini - evitato - milioni

Covid, falsi vaccini: Madame a giudizio, Camila Giorgi sceglie rito abbreviato - (Adnkronos) – La cantante Madame (Francesca Calearo) ha scelto di andare a giudizio al processo per i falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass, in cui è coinvolta anche la ex tennista Camila Giorgi, che invece ha scelto il rito abbreviato, così come i suoi genitori.

Pfizergate, tribunale Ue ordina di mostrare sms con Bourla per i vaccini Covid, Von der leyen e Commissione Ue all’angolo; Ursula dovrebbe dimettersi! - Se quegli sms saranno spariti allora significa che dietro il Pfizergate c’è una truffa mondiale, che metterà la famosa scienza a nudo di fronte all’affarismo che ormai ha infettato la Medicina.

Covid, falsi vaccini: Madame a giudizio, Camila Giorgi sceglie rito abbreviato - (Adnkronos) – La cantante Madame (Francesca Calearo) ha scelto di andare a giudizio al processo per i falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass, in cui è coinvolta anche la ex tennista Camila Giorgi, che invece ha scelto il rito abbreviato, così come i suoi genitori.

Il signor Giuseppe Conte rilascia un'intervista alla Verità , giornale in prima fila da sempre contro i vaccini, e dice che il M5S era contrario all'obbligo vaccinale durante il Covid che però poi votò. "Eh, purtroppo". Conte, che segregò a colpi di dpcm tutti noi in cas Vai su Facebook

«Il vaccino anti-Covid ha evitato più di 2,5 milioni di morti»; «Con i vaccini per il Covid abbiamo evitato oltre 2,5 milioni di morti». Cosa è emerso dallo studio internazio; Covid, quante morti hanno evitato i vaccini? I numeri dello studio.

Covid, i vaccini hanno salvato in Europa 1,6 milioni di vite fino al ... - Da quando sono stati messi a disposizione, nel dicembre 2020, fino a marzo 2023, «i vaccini anti- Come scrive corriere.it

Covid, l’Oms Europa: “I vaccini hanno salvato oltre 1,6 milioni di ... - Da quando sono stati messi a disposizione, nel dicembre 2020, fino a marzo 2023, "i vaccini anti- Scrive repubblica.it