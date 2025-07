Cote de pablo e ncis | la rivelazione di tony e ziva che accende l’attesa per lo spinoff

anticipazioni e dettagli sulla serie spin-off di ncis: tony & ziva. La partecipazione al panel della San Diego Comic Con del 2025 ha svelato alcune anticipazioni riguardanti il nuovo spin-off di NCIS, intitolato “NCIS: Tony & Ziva”. Tra le informazioni più interessanti, la possibilità di scoprire alcuni easter egg nascosti nella prima stagione, che richiamano elementi della serie madre. La presenza di personaggi iconici e le prime immagini promozionali contribuiscono ad alimentare l’attesa dei fan. possibilità di easter egg nel nuovo show. dichiarazioni di cote de pablo durante il panel. Durante l’evento, l’attrice Cote de Pablo, interprete di Ziva David, ha accennato a possibili riferimenti nascosti all’interno delle scene del primo ciclo narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cote de pablo e ncis: la rivelazione di tony e ziva che accende l’attesa per lo spinoff

