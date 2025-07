Così l’intelligenza artificiale cambierà il lavoro

Intelligenza artificiale: opportunità o rischio? È questa la domanda che esperti, ma anche persone comuni, si fanno sull’utilizzo dell’AI. Non c’è un verità assoluta se non che l’intelligenza artificiale può essere entrambe le cose, a seconda dell’utilizzo che ovviamente se ne fa. In tal senso ne è un esempio ciò che è emerso dal rapporto “Future of Jobs Report 2025” del World Economic Forum secondo cui, entro il 2030, l’intelligenza artificiale creerà 170 milioni di nuovi posti di lavoro eliminandone 92 milioni con un guadagno, quindi, di 78 milioni di nuovi posti di lavoro. Un’ottima notizia? Non propriamente dal momento che, in realtà, potrebbe innescarsi una nuova ondata di disoccupazione a causa della transizione molto breve tra i nuovi lavori e quelli che, invece, rischiano di scomparire per sempre. 🔗 Leggi su Tpi.it

