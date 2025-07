Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma | bruttissimo infortunio alle Universiadi

AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali. Attualmente si trova in coma farmacologico. Steve Butcher, ex dirigente della Federazione Internazionale, ha scritto che “ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!”. — La Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile ha deciso di ritirarsi dalle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Nel corso della terza rotazione delle qualificazioni, infatti, Lorenzo Bonicelli si è gravemente infortunato: l’azzurro è uscito male dagli anelli, venendo immediatamente soccorso dall’equipe medica e venendo trasportato al vicino Policlinico universitario di Essen (Germania). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi

In questa notizia si parla di: lorenzo - bonicelli - coma - universiadi

Il ginnasta Lorenzo Bonicelli è in coma farmacologico dopo la brutta caduta di ieri agli anelli alle Universiadi... sono attonito e sgomento, che brutto e che dispiacere... speriamo che la situazione migliori Vai su X

Wimbledon è già terminato per Lorenzo Musetti. L'Azzurro ha saltato tutti i tornei sull'erba a causa dell'infortunio muscolare subito in semifinale al Roland Garros contro Alcaraz, tornando proprio in vista del torneo più antico del mondo. Ma oggi si vedeva che L Vai su Facebook

Lorenzo Bonicelli, infortunio alle Universiadi: è in coma farmacologico; Lorenzo Bonicelli (ginnastica artistica) cade dagli anelli: è in coma farmacologico dopo operazione al collo. L'Italia ritira la squadra; Fiato sospeso per Lorenzo Bonicelli: cade dagli anelli, è in coma farmacologico.

Lorenzo Bonicelli, infortunio alle Universiadi: è in coma farmacologico - Il 23enne azzurro è stato operato al collo dopo una caduta durante l'esercizio agli anelli. Da sport.sky.it

Il ginnasta Bonicelli operato al collo: è in coma farmacologico - L'azzurro è caduto malamente sul collo durante l’esercizio agli anelli. Lo riporta sportal.it