Cosa succede tra Thailandia e Cambogia e perché

Gli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia si sono intensificati in questi giorni di fine luglio 2025, ma riguardano una situazione pregressa di contesa territoriale tra i due Paesi. Ecco cosa c'è da sapere. Thai residents who fled homes following clashes between Thai and Cambodian soldiers rest at an evacuation center in Surin province, Thailand, Friday, July 25, 2025. (AP PhotoSakchai Lalit) La contesa al confine tra Cambogia e Thailandia. Le dispute di confine sono una questione annosa che ha causato tensioni periodiche tra i due Paesi. Thailandia e Cambogia condividono oltre 800 chilometri di confine terrestre.

