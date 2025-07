Cosa fare nel weekend dal 25 al 27 luglio in Irpinia | sagre feste e musica

Torna Montefreejazz: tre serate di musica, vino e magia a MontefredaneMontefredane torna ad accendersi con le note coinvolgenti del jazz. Dal 25 al 27 luglio 2025, lo storico Castello Caracciolo ospiterĂ la III Edizione di Montefreejazz, un festival che unisce musica di qualitĂ , vino d’eccellenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Cava de’ Tirreni, “Poetiamo” – Poesia, musica ed emozioni al Social Tennis Club: mercoledì 23 luglio 2025, ore 20:00 - Mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 20:00, il Social Tennis Club (Via Marcello Garzia, 2) ospiterà un appuntamento speciale, un invito a rallentare e ad ascoltare.

Domenica 20 luglio alla CaMu spettacolo “Poemi in musica” - ARezzo, 19 luglio 2025 – U n viaggio sonoro tra atmosfere raffinate, paesaggi interni e suggestioni poetiche: è quanto promette Poemi in musica – Omaggio a Ravel, il concerto in programma domenica 20 luglio alle ore 21,30 presso la CaMu – Scuola di Musica di Arezzo.

Anagni. Casa Barnekow. Da Venerdì 17 a Domenica 20 Luglio un weekend ricco di musica, spettacolo e cultura - Cronache Cittadine ANAGNI (Eledina Lorenzon) – Un week end ricco di musica, spettacolo e cultura quello che Casa Barnekow di Anagni offrirà L'articolo Anagni.

Cosa fare a Milano nel weekend del 25, 26 e 27 luglio 2025 - Dal cinema del mattino ai concerti a lume di candela, passando per spettacoli di droni e balli sotto le stelle: un fine settimana ricco di eventi per chi resta in città ... Lo riporta msn.com

Cosa fare a Milano oggi 25 luglio: DroneArtShow all'Ippodromo e Stefano Massini al Castello - L’evento, realizzato da Fever, si terrà all’Ippodromo di San Siro per offrire un’esperienza che ... milano.repubblica.it scrive