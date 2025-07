Cosa fare in Lombardia nel weekend del 25 26 e 27 luglio | i principali eventi provincia per provincia

Milano, 25 luglio 2025 – È il momento delle sagre tradizionali, delle feste gastronomiche e di tanti eventi da non lasciarsi sfuggire. Il weekend del 25, 26 e 27 luglio è ricco di appuntamenti in tutta la Lombardia. Dalle tavole imbandite con specialità locali alle serate animate nei centri storici, dagli incontri culturali ai concerti all’aperto, alle escursioni tra natura e sport: il fine settimana è un'occasione perfetta per scoprire luoghi e sapori in compagnia. Non mancheranno neanche le esperienze più originali, come il circoalpinismo o le crociere fluviali in battello. Abbiamo raccolto in questa guida gli eventi più interessanti da venerdì a domenica, selezionati per chi cerca gusto, cultura, divertimento o semplicemente un’idea per uscire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare in Lombardia nel weekend del 25, 26 e 27 luglio: i principali eventi provincia per provincia

