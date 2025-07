Cortona riqualificazione ed efficienza energetica per la scuola di Fratta

Arezzo, 25 luglio 2025 –  Lavori conclusi per i nuovi infissi, il sopralluogo del sindaco: «Maggiore comfort per gli utenti e per chi ci lavora» «Maggiore conforto per gli studenti e anche per chi lavora nel plesso scolastico di Fratta». Così il sindaco Luciano Meoni durante il sopralluogo alla scuola «GB Madagli». Approfittando della pausa estiva delle attivitĂ scolastiche, sono conclusi i lavori di efficienza energetica della scuola primaria della frazione di Fratta. Gli interventi sono stati finanziati con fondi statali a favore del recupero e ammodernamento del patrimonio immobiliare pubblico per un importo di 180 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, riqualificazione ed efficienza energetica per la scuola di Fratta

In questa notizia si parla di: scuola - fratta - efficienza - energetica

Cortona, riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta - Arezzo, 25 luglio 2025 – « Maggiore comfort per gli studenti e anche per chi lavora nel plesso scolastico di Fratta».

Riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta - “Maggiore comfort per gli studenti e anche per chi lavora nel plesso scolastico di Fratta”. Così il sindaco Luciano Meoni durante il sopralluogo alla scuola «G.

Cortona, riqualificazione ed efficienza energetica per la scuola di Fratta; Una scuola dell'infanzia tuta nuova! - Foto 1 di 3 - La Voce di Rovigo; Saranno demoliti 5 km di tralicci tra Frattamaggiore e Sant'Antimo, un passo avanti per l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale.

Cortona, riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta - Lavori conclusi per i nuovi infissi, il sopralluogo del sindaco: «Maggiore comfort per gli utenti e per chi ci lavora» ... Segnala msn.com

Efficienza energetica: in arrivo 350 milioni per le scuole - Ben 350 milioni di euro saranno a disposizione per riqualificare gli edifici scolastici grazie ai prestiti a tasso agevolato del fondo Kyoto. Scrive greenme.it