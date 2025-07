Cortona riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta

Arezzo, 25 luglio 2025 – « Maggiore comfort per gli studenti e anche per chi lavora nel plesso scolastico di Fratta». Così il sindaco Luciano Meoni durante il sopralluogo alla scuola «G.B. Madagli». Approfittando della pausa estiva delle attività scolastiche, sono conclusi i lavori di efficientamento energetico della scuola primaria della frazione di Fratta. Gli interventi sono stati finanziati con fondi statali a favore del recupero e ammodernamento del patrimonio immobiliare pubblico per un importo di 180 mila euro. Considerando le varie ipotesi di miglioramento dell’edificio sviluppate dalla struttura tecnica comunale, è stata data la priorità agli interventi di sostituzione degli infissi, partendo dai locali della scuola primaria e della sala civica confinante, oltre alla biblioteca e ai servizi igienici della palestra, attingendo in questo modo interamente alla somma a disposizione dell’Amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta

In questa notizia si parla di: scuola - fratta - energetico - cortona

Riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta; Cortona, è il momento dell'iscrizione a scuola.

Cortona, riqualificazione ed efficientemento energetico per la scuola di Fratta - Lavori conclusi per i nuovi infissi, il sopralluogo del sindaco: «Maggiore comfort per gli utenti e per chi ci lavora» ... Segnala lanazione.it

Cortona, scuola di Fratta: arrivano i nuovi infissi - la Nazione - Arezzo, 16 ottobre 2024 – Cortona, scuola di Fratta: arrivano i nuovi infissi Verso la consegna dei lavori, il Comune investe oltre 130mila euro Sono in fase di consegna i lavori al plesso ... Da lanazione.it