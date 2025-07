Corteo contro la guerra a Tel Aviv la polizia disperde manifestanti

Tel Aviv, 25 lug. (askanews) - Migliaia di manifestanti israeliani si sono radunati a Tel Aviv per chiedere la fine della guerra a Gaza. Dopo la manifestazione principale in piazza Habima, i manifestanti hanno bloccato diverse strade della città prima di essere dispersi dalla polizia. "Ci sentiamo impotenti di fronte a quello che sta succedendo", ha detto Shon Breshef, un imprenditore edile di 50 anni. "È importante per me che il mondo lo sappia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo contro la guerra a Tel Aviv, la polizia disperde manifestanti

