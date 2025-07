corsa agli hub urbani pavullo grande assente

Hub Urbani, mezza provincia festeggia, il Comune di Pavullo non ha partecipato al bando regionale: è l’ennesima occasione persa". La riflessione arriva in una nota congiunta di Federica Galloni e Daniele Iseppi di Fratelli d’Italia Pavullo. "Non c’è Pavullo, tra i comuni modenesi che nei mesi scorsi hanno presentato progetti al fine di vedere riconosciuti nel loro territorio determinati hub urbani e di intercettare così una quota dei 14 milioni di euro messi a disposizione, tramite determina, dalla Regione Emilia-Romagna. Non c’è Pavullo, ma per quale motivo? – si chiedono Galloni e Iseppi – Pare per “disinteresse” della Giunta e del primo cittadino, dopo aver platealmente informato le associazioni di categoria, giĂ a ridosso della scadenza, di volerne presentare addirittura 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

