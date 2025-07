"> Dan Ndoye lavora sodo in Trentino, più precisamente a Valles, in Val Pusteria, per lasciarsi alle spalle il problema fisico rimediato al primo minuto della prima amichevole stagionale. Ma mentre il talento svizzero recupera, il suo nome incendia il mercato. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli e il Nottingham Forest sono le due società più vicine al giocatore del Bologna, anche se con approcci e problematiche differenti. I campioni d’Italia si sono già avvicinati alla valutazione da 45 milioni fissata dal club di Saputo, spingendosi a offrire 35 milioni più 5 di bonus, ma la proposta è stata respinta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli sogna il colpo grosso”