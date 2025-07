Corriere dello Sport – Napoli si sblocca l’affare Milinkovic-Savic | visite già domani

2025-07-25 17:27:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: INVIATO A DIMARO FOLGARIDA – Si sblocca l’affare Milinkovic-Savic: il portiere sarà un giocatore del Napoli. Domani le visite mediche. In questo momento la società azzurra e il Torino stanno definendo i dettagli finali dell’operazione. Il Napoli per l’ormai ex portiere granata, pagherà circa 22 milioni: 18 di clausola, più altri elementi collaterali. Il pagamento sarà in più rate. Milinkovic, che in questo momento si trova in ritiro con il Toro nei pressi di Bolzano, a Prato allo Stelvio, due ore di auto da Dimaro, firmerà un contratto di cinque anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

