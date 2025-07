Correre a costi accessibili con le Legend Cars in stile hot rod

Il motorsport non è solo elitario e costoso: ci si può divertire anche a basso prezzo e le Legend Cars ne sono l'esempio. Ecco i segreti di una categoria di successo in America che si sta espandendo sempre di più anche in Europa.

