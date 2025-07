Corrado Oddi il regista che risveglia l’anima delle storie dimenticate

Corrado Oddi, attore e regista, è il direttore artistico del Jacovella da Celano Film Festival. Il grande pubblico lo conosce per la sua partecipazione a fiction di successo, come Il Paradiso delle Signore o Squadra antimafia, Palermo oggi. E come regista l’ultimo lavoro che ha firmato è il film, Parola di Tommaso. Noi abbiamo intervistato Corrado Oddi in qualità di direttore artistico del Festival che mette in mostra le donne e gli uomini esemplari, raccontando storie di speranza oltre il dolore e la violenza. A presentare la serata finale, il 26 luglio, c’è Laura Freddi (leggi la nostra intervista). 🔗 Leggi su Dilei.it

