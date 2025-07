Cornigliano imbratta auto parcheggiata con bomboletta spray | denunciata

Ha imbrattato un'auto parcheggiata con una bomboletta spray, per questo una 32enne tedesca è stata denunciata dalla polizia di Stato.È successo giovedì sera, quando un uomo si è recato presso il commissariato di Cornigliano affermando di aver visto la donna imbrattare un mezzo in via San Giovanni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

