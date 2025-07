Corea del Nord Kim Jong-Un si prepara alla guerra e esorta l’esercito | Dobbiamo essere pronti a combattere in ogni momento

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha lanciato un nuovo messaggio di allerta alle proprie forze armate, chiedendo massima prontezza militare per affrontare un conflitto in qualsiasi momento. “Bisogna far fronte immediatamente a una guerra e annientare il nemico in ogni battaglia”, ha dichiarato, secondo quanto riportato oggi dall’agenzia ufficiale KCNA. Kim ha pronunciato queste parole durante una gara di tiro tra unitĂ di artiglieria dell’Esercito popolare coreano, a cui ha assistito insieme ad alti funzionari del Partito e della Difesa. L’evento, che rientra nelle consuete esercitazioni militari del regime, aveva l’obiettivo di testare la precisione e la rapiditĂ d’azione delle batterie di artiglieria nel colpire bersagli marittimi prestabiliti entro un tempo limite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Š Lanotiziagiornale.it - Corea del Nord, Kim Jong-Un si prepara alla guerra e esorta l’esercito: “Dobbiamo essere pronti a combattere in ogni momento”

In questa notizia si parla di: jong - guerra - esercito - corea

Kim Jong un alza il tiro e spaventa l’occidente con un’esercitazione per simulare la guerra nucleare - La Corea del Nord ha condotto nuove esercitazioni militari che simulano contrattacchi nucleari contro obiettivi strategici in Corea del Sud e negli Stati Uniti.

Kim Jong-un promette supporto incondizionato alla Russia nella guerra in Ucraina - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso di "sostenere incondizionatamente" la Russia in tutti i settori, compresa la guerra in Ucraina, secondo quanto riportato oggi dai media statali di Pyongyang.

Corea Nord, Kim Jong Un furioso: grave incidente al varo di una nave da guerra - Le informazioni su quanto accaduto sono minime, ma sembra che Pyongyang abbia lanciato dei missili contro le acque giapponesi.

Dopo la Corea del Nord, la Russia ha intenzione di coinvolgere nella sua guerra contro l’Ucraina un altro Paese asiatico: il Laos. Questo avverrebbe sotto la copertura di scopi “umanitari”, come “sminare la regione di Kursk”. È interessante il fatto che la Camb Vai su X

Corea del Nord, Kim Jong-un ai suoi militari: “Addestratevi per una guerra vera”; Corea del Nord, Kim Jong-un ai suoi militari: “Addestratevi per una guerra vera”; Kim Jong-un scoppia a piangere per i soldati della Corea del Nord morti nella guerra tra Russia e Ucraina.

Corea del Nord, Kim Jong-Un si prepara alla guerra e esorta l’esercito: “Dobbiamo essere pronti a combattere in ogni momento” - Un si prepara alla guerra e esorta l’esercito: “Dobbiamo essere pronti a combattere in ogni momento” ... Da lanotiziagiornale.it

Corea del Nord, Kim Jong-un ai suoi militari: “Addestratevi per una guerra vera” - Supervisiona tutti i test militari, dal lancio di missili alle esercitazioni sul campo ... Lo riporta msn.com