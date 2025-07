Corato straniero fa apprezzamenti su una ragazza e viene accoltellato

Un 19enne originario della Repubblica di Guinea è stato colpito alla spalla, con un'arma da taglio, dal fidanzato della ragazza.

