Coppia inaugura il weekend a turni per riuscire a riposarsi nonostante i 4 figli | È stata una volta

Una coppia dell’Oklahoma è diventata virale sui social grazie a un’idea semplice ma efficace: anziché cercare inutilmente di riposarsi insieme nella speranza che i figli stiano buoni per un po', i due si dedicano un giorno libero a testa nel weekend per ricaricare le energie e tornare ad occuparsi dei piccoli con rinnovato vigore. La coppia ha raccontato come questa routine abbia effettivamente migliorato il loro benessere mentale, rafforzato il rapporto di coppia e reso più serena la vita familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it