Pesaro, 25 luglio 2025 – “Parto da solo dagli Stati Uniti, ma quando arriverò a Pesaro non lo sarò piĂą, perchĂ© lì c’è la mia seconda famiglia. Anche i piĂą piccoli mi conoscono, generazioni che nemmeno mi hanno visto giocare mi salutano per strada: avete tramandato la nostra storia e questo non finirĂ mai”. Parla con passione, come nella sua indole, Darwin Cook: l’uomo che nella primavera dell’88 accese la scintilla che portò al primo scudetto, sta per tornare. Il play americano, che si è collegato oggi in videochiamata durante la conferenza stampa organizzata dalla Confartigianato, sarĂ l’ospite d’onore della festa per i 140 del Resto del Carlino che verrĂ celebrata in Piazzale della LibertĂ mercoledì 30 luglio alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cook a Pesaro, torna la leggenda: “Siete la mia famiglia”

Pesaro pronta alla festa. Da Cook ad Alaimo. Sfilata di grandi ospiti sul palco del Carlino - Uno degli ospiti arriverà addirittura da Los Angeles: è Darwin Cook, tra gli epici protagonisti dei due scudetti della Scavolini basket.

Darwin Cook in collegamento dagli Usa: "Non vedo l'ora di essere a Pesaro per la festa del Carlino" - Il play americano, ex gloria dello storico scudetto della Scavolini del 1988, che si è collegato in video chiamata durante la conferenza stampa in Confartigianato, sarà l’ospite d’onore della festa per i 140 del Resto del Carlino che verrà celebrata in Piazzale della Libertà mercoledì 30 luglio alle 21

