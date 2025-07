Controlli serali e notturni dei Carabinieri due denunce per furto e una per oltraggio a pubblico ufficiale

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Savignano sul Rubicone, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - controlli - serali - notturni

Poggioreale, controlli dei Carabinieri nelle palazzine popolari - Tempo di lettura: < 1 minuto Droga pronta per essere venduta e un’arma per “difenderla”. A Poggioreale i carabinieri della locale compagnia stavano effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio.

Controlli notturni dei carabinieri, tre persone denunciate e numerose sanzioni elevate - Tre persone denunciate e numerosi sanzioni elevate dai carabinieri nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio in provincia di Pescara.

I controlli dei carabinieri nel week end: 8 persone denunciate nel Vco - Otto persone denunciate, dieci segnalate alla Prefettura e 11 patenti ritirate. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana lungo le strade del Vco.

Controlli serali e notturni dei Carabinieri, due denunce per furto e una per oltraggio a pubblico ufficiale; Umbertide, controlli a tappeto dei Carabinieri: sicurezza e legalità al centro dell’azione; Controlli contro le brutte abitudini della vita notturna di Tempio Pausania da parte di Carabinieri della compagnia del posto; denunce per guida in stato di ebbrezza, una segnalazione per uso di stupefacenti e numerosi controlli a esercizi commerciali e minori..

Carabinieri e polizia locale. Raffica di controlli sulle strade nella notte - Nei primi otto servizi serali, organizzati dalla polizia locale in sinergia con i carabinieri per "accrescere la percezione ... Secondo msn.com

Controlli dei carabinieri sul litorale, 5 arresti e 10 denunce - E' di 5 persone arrestate, 10 denunciate e 9 segnalate alla Prefettura di Roma perché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti il bilancio dei controlli dei cara ... Segnala msn.com