Procedimenti civili e cause davanti al Tar, adesso sull’urbanistica e sull’edilizia civitanovese piombano anche i controlli della Guardia di finanza, che nei giorni scorsi ha acquisito atti relativi a cantieri autorizzati in cittĂ dall’ufficio tecnico comunale. Un atto dovuto, conseguente agli esposti inviati in procura da residenti che si ritengono danneggiati dai cantieri che stanno sorgendo, soprattutto in zona centro, e che alla magistratura chiedono verifiche sulle licenze edilizie rilasciate. "Un’iniziativa che non desta preoccupazioni, non è la prima volta che gli inquirenti chiedono documenti per effettuare approfondimenti, ma non risultano indagini in corso" è il commento che viene dagli ambienti dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Controlli, ma nessuna indagine in corso"