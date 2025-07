Contro i Lions l' Australia col baronetto Nick Champion de Crespigny per tutti Psycho

Il flanker viene da una famiglia nobile: dalla Normandia, a Londra, a Canberra, con un avo campione di polo e l'ultimo nobile della dinastia ucciso a Singapore. In campo si trasforma. da far paura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Contro i Lions l'Australia col baronetto Nick Champion de Crespigny, per tutti "Psycho"

British&Irish Lions, è l'anno: in Australia il Dream team fra polemiche, show e squadre fantasma - Venerdì a Dublino l’antipasto con l’Argentina, poi la partenza. L'inglese Itoje guida un dream team dominato dagli irlandesi.

Il tour dei Lions in Australia: una slot machine che rovescerà fiumi di sterline - Un evento che si ripete ogni 4 anni. Da un lato la storia, una tradizione che dal 1888 unisce le Union delle isole britanniche, dall’altro la meno prosaica visione finanziaria di una selezione che sfiderà i Wallabies e produrrà attivi milionari regalando ossigeno ai disastrati bilanci del rugby

Rugby: I British & Irish (soprattutto) Lions pronti a sbancare l’Australia - Si avvicina il momento dei test match estivi di rugby, ma l’estate 2025 ovale vede come protagonisti assoluti i British & Irish Lions, la selezione di giocatori britannici e irlandesi che ogni quattro anni effettua un tour downunder.

Australia and Lions yet to resolve tour sticking point - RFI - A British and Irish Lions demand that top Wallabies appear for their club sides to ensure competitive tour matches is yet to be resolved, Rugby Australia said on Friday. Scrive rfi.fr