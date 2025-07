Conti in salute per la holding delle partecipate comunali | introiti da 2,6 milioni da Hera e 300 mila euro dalle farmacie comunali

Conti in salute per Livia Tellus, la cassaforte di societĂ partecipate e controllate del Comune di Forlì e dei 14 Comuni del comprensorio. I ricavi per il 2024-2025 sono in crescita a 6,1 milioni di euro rispetto ai 5,3 previsti, spiega giovedì pomeriggio in commissione del consiglio comunale di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

