Conte si diverte a rosolare Ricci per cucinarsi Schlein

Non fossero bastati i magri risultati raccolti da Enrico Letta alle ultime elezioni, dopo avere passato un anno intero a corteggiare Giuseppe Conte ed essere rimasto con un pugno di mosche in mano, cioè con Fratoianni e Bonelli come alleati, e prima di lui da Nicola Zingaretti, costretto a dimettersi dopo essersi impiccato alla linea Conte o morte (indimenticabile il manifesto che recitava «Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento: quello di Giuseppe Conte» giusto alla vigilia dell’insediamento del governo Draghi), anche Elly Schlein sembra finita nella stessa trappola che ha già sfibrato i suoi predecessori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Conte si diverte a rosolare Ricci per cucinarsi Schlein

In questa notizia si parla di: conte - diverte - rosolare - ricci

Niente di nuovo | Conte si diverte a rosolare Ricci per cucinarsi Schlein.

Marche, sì di Conte a Ricci ma sul candidato in Campania non scioglie ... - In Campania, invece, è Conte a chiedere a De Luca di ragionare, rimuovendo il veto sui 5Stelle: «Sarebbe un suicidio, non avrebbe senso». Come scrive repubblica.it

Regionali, sì di Conte a Decaro e Ricci. Ma sul candidato in Campania ... - A seconda della Regione, varia la strategia di Giuseppe Conte in vista delle prossime elezioni amministrative, previste in autunno. Da bari.repubblica.it