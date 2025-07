Conte fa la morale ai candidati ma dimentica i suoi indagati

La giornata grillina della memoria (quella neuronale) dovrebbe celebrarsi ogni giorno per via della smemoratezza di chi pone continuamente veti morali sulle candidature altrui: l'ultima indiscrezione (da confermare) riguarda la scelta di Giuseppe Conte di promuovere a supervisore morale delle candidature in Campania nientemeno che Cafiero De Raho, vicepresidente della Commissione antimafia gravato da un conflitto d'interessi ciclopico: l'ex magistrato è colui che dovrebbe indagare, in teoria, su episodi accaduti durante il suo mandato da capo della Procura antimafia (le vicende sui dossieraggi e il caso Striano) che sono apertamente connessi a persone che lui stesso aveva promosso o sostenuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte fa la morale ai candidati ma dimentica i suoi indagati

In questa notizia si parla di: conte - morale - candidati - dimentica

Medio Oriente, Conte: “Abbiamo l’obbligo morale di fermare la follia di Netanyahu” - ROMA – “Poco fa Netanyahu ha annunciato ‘un’invasione massiccia a Gaza’: è di poche ore fa l’approvazione di un folle piano da parte di Israele per occupare la Striscia e strappare le persone dalla loro terra.

Conte: ‘abbiamo obbligo morale di fermare la follia di Netanyahu’ - “Poco fa Netanyahu ha annunciato ‘un’invasione massiccia a Gaza’: è di poche ore fa l’approvazione di un folle piano da parte di Israele per occupare la Striscia e strappare le persone dalla loro terra.

I candidati che imbarazzano Conte, due condannati nella lista M5s a ... - La polemica in vista delle elezioni amministrative nel Comune in provincia di Taranto. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Conte: noi generosi, sosteniamo quasi sempre candidati altrui - "Lavoriamo tutti i giorni su tutti i territori, devo dire anche con grande generosità per costruire ... Secondo quotidiano.net