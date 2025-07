Consulenti di Stasi | ‘è di Sempio l’impronta vicino a Chiara Poggi’

MILANO, 25 LUG – L’impronta trovata accanto al cadavere di Chiara, intrisa di sudore e sangue, “è di Andrea Sempio”. Sui social del Tg1 le conclusioni della consulenza della difesa di Alberto Stasi. Per i tecnici, secondo il Tg1, “si tratta di un contatto palmare intenso non compatibile con una normale discesa per le scale”.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Consulenti di Stasi: ‘è di Sempio l’impronta vicino a Chiara Poggi’

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Sviluppi su alibi di Sempio? Anche Stasi non lo ha, contro di lui 7 gravi elementi” - Da quando è iniziata la nuova indagini sul delitto di Garlasco che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso o con Alberto Stasi, la famiglia Poggi, tramite l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, ha fatto sempre sapere di non aver dubbi sulla responsabilità dell’ex fidanzato della figlia che sta scontando 16 anni per il delitto ed è da qualche giorno in semi libertà .

Delitto di Garlasco: “L’alibi di Andrea Sempio non intacca la accertata responsabilità di Alberto Stasi. Preoccupati da sistematica fuga di notizie” - Garlasco (Pavia), 2 maggio 2025 – "Questi p resunti sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto alla attività degli inquirenti che oggettivamente preoccupa.

