Ci sono due cose in questo momento delle quali non mi interessa assolutamente nulla. La prima sono i momenti iconici della carriera di Hulk Hogan. Non mi interessa dei suoi titoli WWE, dei suoi titoli WCW, del New World Order, dei suoi ritorni e delle sue uscite. La seconda sono i difetti, più o meno gravi, della vita di Terry Bollea. Non mi interessa che avesse apertamente dimostrato di essere un razzista, non mi interessa delle sue due facce, non mi interessa delle sue clausole e non mi interessa dei suoi mancati job. In questo momento c’è soltanto una cosa che mi interessa e che mi riempie la stessa, e questa cosa si chiama vuoto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

