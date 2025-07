Consiglio Federale | Riammissioni in Lega Pro e Serie B Femminile Focus su Stadi e Riforme

Il Consiglio Federale della FIGC si è riunito a Roma, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, per affrontare diverse questioni cruciali per il calcio italiano. Riammissioni e Integrazioni degli Organici. Il Consiglio ha reintegrato l’organico della Lega Pro, riammettendo l’ Aurora Pro Patria (al posto della Lucchese 1905), l’ Inter Under 23 (quarta seconda squadra nella storia del calcio italiano) e il Ravenna FC, seguendo i criteri di ripescaggio. Per la Serie B femminile, a seguito della non ammissione di Sampdoria e Spezia Calcio Femminile e delle valutazioni della Covisof, l’organico è stato completato da Femminile Frosinone e Vicenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Consiglio Federale: Riammissioni in Lega Pro e Serie B Femminile, Focus su Stadi e Riforme

