Consiglio Comunale dei Giovani | a novembre il voto

Avviato ufficialmente il percorso che porterĂ al rinnovo del Consiglio Comunale dei Giovani della CittĂ di Frosinone. Nei giorni scorsi, Marco Sordi, consigliere delegato alle politiche giovanili, ha incontrato i funzionari comunali per definire le fasi operative del processo elettorale, con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

