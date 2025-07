Confagricoltura e AGRARIA | alleanza per l’agricoltura del futuro

Firmato il protocollo tra Confagricoltura e Conferenza A.G.R.A.R.I.A. per rafforzare la formazione e i tirocini nel settore primario. ROMA – È stato sottoscritto oggi, a Palazzo della Valle, un protocollo d’intesa tra Confagricoltura e la Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di A.G.R.A.R.I.A., con l’obiettivo di valorizzare la formazione nel settore agricolo e rafforzare i legami tra il mondo accademico e quello produttivo. A firmare l’accordo sono stati Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, e Simone Orlandini, presidente della Conferenza, che rappresenta oltre 25 sedi universitarie, pubbliche e private, impegnate nella formazione nei comparti delle scienze agrarie, forestali, agroambientali e agroalimentari, distribuite sull’intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Confagricoltura e A.G.R.A.R.I.A.: alleanza per l’agricoltura del futuro

In questa notizia si parla di: confagricoltura - agricoltura - alleanza - primario

Confagricoltura Milano acquista azioni in Banco BPM per rafforzare il sostegno all’agricoltura territoriale - Confagricoltura Milano ha deciso di acquisire un pacchetto di azioni di Banco Bpm in un contesto caratterizzato da sfide sempre più complesse per il settore agricolo.

Dazi, Giansanti (Confagricoltura): "Al 10% non sopportabili per agricoltura" - “Ricordo a tutti che i dazi già ci sono nel commercio Europa-Stati Uniti, un’ulteriore aggiunta del 10% per alcuni settori dell’economia agricola non sarebbero assolutamente sopportabili, tanto più che il governo americano ad alcuni applicherà dazio 0.

Agricoltura al centro dell’Europa che cambia: l’allarme di Confagricoltura sul bilancio Ue - Un dialogo con interlocutori di primo piano quello che Confagricoltura nazionale ha condotto con la sua assemblea estiva nella prestigiosa aula magna dell’Università Bocconi di Milano martedì 8 luglio.

Fondi PAC per l’agricoltura, Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini: “Tagli inaccettabili”; Nasce Mediterranea, Confagri e Unionfood insieme per le filiere; .

Confagricoltura e A.G.R.A.R.I.A.: alleanza per l’agricoltura del futuro - per rafforzare la formazione e i tirocini nel settore primario ... Da lopinionista.it

Confagricoltura: no ai tagli UE al bilancio agricolo - Domani a Bruxelles Confagricoltura protesta contro la proposta UE di accorpamento PAC: servono più risorse per il futuro dell’agricoltura europea ... lopinionista.it scrive