Confà – Artigiani che insegnano! il villaggio-laboratorio di Confartigianato dedicato ai più piccoli

Nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dalla fondazione di Confartigianato Imprese Bergamo (1945-2025), torna uno dei progetti più rappresentativi dei valori dell’associazione: ‘ Confà – Artigiani che insegnano!’, il Villaggio dei mestieri artigiani realizzato in collaborazione col Movimento Giovani Imprenditori. Un’iniziativa itinerante, rivolta ai più piccoli, che unisce educazione, gioco e cultura del lavoro artigiano. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il progetto riparte con tre nuovi appuntamenti gratuiti, ospitati all’interno di manifestazioni molto partecipate sia in città che in provincia: -Sabato 2 agosto nel Parco della Rocca di Urgnano, in occasione di ‘Fermento Festival’, dalle 18 alle 23, con laboratori curati dai giovani imprenditori del Movimento e dagli artigiani ‘senior’ del Polo di Romano di Lombardia di Confartigianato Imprese Bergamo, i quali accompagneranno i bambini e le bambine in un viaggio nel mondo del lavoro manuale, tra tradizione e innovazione; -Il pomeriggio di sabato 13 e la mattina di domenica 14 settembre nel cuore di Bergamo (Sentierone), durante la ‘StraBergamo’; -L’intera giornata di domenica 21 settembre in piazza Sant’Anna, sempre a Bergamo, in occasione della tradizionale ‘Festa del Borgo’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

