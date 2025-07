Concorso docenti Emilia-Romagna | irregolarità nelle graduatorie in forse le assunzioni

Proteste e minacce di ricorsi per il concorso docenti di inglese in Emilia-Romagna. Oltre 100 insegnanti denunciano gravi irregolarit√† e punteggi errati nelle graduatorie, con titoli valutati in modo anomalo. Si profila una battaglia legale che rischia di compromettere le imminenti immissioni in ruolo. Concorso docenti di inglese in Emilia-Romagna: il cuore della protesta Al . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In Emilia-Romagna 4.170 nuove immissioni in ruolo di docenti per il 2025/26. Ecco la ripartizione dei posti tra concorsi, GaE e classi di concorso. Vai su Facebook

Decreto Emilia Romagna integrazione graduatoria per la classe A052- Regione SICILIA- Concorso docenti D.D. 2575/2023- Elenco Idonei ex art 2 d.l. 45/2025 Vai su X

Cattedre assegnate a chi non ha i punti e vincitori esclusi: il caso del concorso per i prof in Emilia Romagna; Assunzioni in ruolo docenti 2025/26, corsa contro il tempo entro il 31 luglio. Ma le nomine sono corrette? Il caso della graduatoria di inglese in Emilia Romagna. Presentata interrogazione al Ministro Valditara; Concorso Docenti: Caos Graduatorie Inglese in Emilia-Romagna.

Cattedre assegnate a chi non ha i punti e vincitori esclusi: il caso del concorso per i prof in Emilia Romagna - Docenti esclusi nonostante i titoli e vincitori con punti inesistenti: il caso del concorso PNRR1 per prof di inglese ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Concorso docenti, caos graduatorie di inglese: ‚ÄúTitoli gonfiati o contati due volte‚ÄĚ, ci sono autodenunce - Ci sono più di 100 docenti in rivolta pronti alle vie legali: ci sarebbero state gravi irregolarità nei punteggi dei titoli dell‚Äôultimo concorso per insegnanti, nelle graduatorie di alcune classi di c ... Da tecnicadellascuola.it